Londra'da Türk kızı Azra Kemal, gece seyir halindeyken alev alan aracından panikle fırladı. Köprünün korkuluklarını aşıp suya çakıldı. Kurtarılamadı.
ÖLÜM AYIRDI
Tunceli'deki kazada ölen Sercan Kaya, oğlu Kıvanç'la (2) Erzincan'da toprağa verildi. Eşi Aslı ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
İYİLİK RÜZGARI
İngiltere'de SMA'lı Rüzgar Erdoğan için 2.5 milyon dolar toplanamadı. Ünlüler, çağrı yaptı: RÜZGAR YAŞASIN.
BU HAFTA YANDIK!
Meteoroloji, uyardı: Tüm yurtta Basra sıcakları bastıracak. Isı yer yer 44 dereceye kadar çıkacak.
ÖLÜM AYIRDI
Tunceli'deki kazada ölen Sercan Kaya, oğlu Kıvanç'la (2) Erzincan'da toprağa verildi. Eşi Aslı ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
İYİLİK RÜZGARI
İngiltere'de SMA'lı Rüzgar Erdoğan için 2.5 milyon dolar toplanamadı. Ünlüler, çağrı yaptı: RÜZGAR YAŞASIN.
BU HAFTA YANDIK!
Meteoroloji, uyardı: Tüm yurtta Basra sıcakları bastıracak. Isı yer yer 44 dereceye kadar çıkacak.