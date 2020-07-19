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    • Yaşam
    • 19.07.2020 Gazete
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    Genç Azra'nın 'da trajik ölümü

    'da Türk kızı , gece seyir halindeyken alev alan aracından panikle fırladı. Köprünün korkuluklarını aşıp suya çakıldı. Kurtarılamadı. İşte 19 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Vah Azra
    'da Türk kızı , gece seyir halindeyken alev alan aracından panikle fırladı. Köprünün korkuluklarını aşıp suya çakıldı. Kurtarılamadı.

    ÖLÜM AYIRDI
    'deki kazada ölen , oğlu Kıvanç'la (2) 'da toprağa verildi. Eşi Aslı ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

    İYİLİK RÜZGARI
    İngiltere'de SMA'lı Rüzgar Erdoğan için 2.5 milyon dolar toplanamadı. Ünlüler, çağrı yaptı: RÜZGAR YAŞASIN.

    BU HAFTA YANDIK!
    , uyardı: Tüm yurtta Basra sıcakları bastıracak. Isı yer yer 44 dereceye kadar çıkacak.
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