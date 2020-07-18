"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."