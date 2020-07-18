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    • Yaşam
    • 18.07.2020 Gazete
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    Doktor tedavisine gelen hastalarını bırakıp kaçtı

    Dr. , hastalarını dolandırdı. Yaptığı hatalı operasyonlarla kadınları bıraktı. Ardından yurt dışına kaçtı. Hakkında 73 ayrı soruşturma açıldı. B’nin anne olma hayalleri suya düştü.

    Kısır döngü

    Türkiye yeni bir tüp bebek skandalıyla sarsıldı! İstanbul Şişli'de 'Acetto' isimli özel bir klinikte hizmet veren Dr. Mustafa Acet, Hipokrat yeminini hiçe saydı! Hastalarına "Seni benden başka kimse tedavi edemez" yalanını attı. Yaptığı hatalı tedavilerle yüzlerce kadını kısır bıraktı. Geçtiğimiz aylarda da "Tedaviye gidiyorum" diyerek yurt dışına kaçtı. Tedavisi yarım kalan ve kandırıldıklarını söyleyen hastaları soluğu savcılıkta aldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hakkında 73 ayrı soruşturma başlattı. İki yıldır Dr. Acet'in kliniğine giden İrina B. tedavi için tam 25 bin lira harcadığını anlattı.



    "Üç kere ameliyat oldum. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. Kliniği de taşımış. Çok kötü durumdayım. Şimdi hastane hastane geziyorum" ifadesini kullandı.

    ATAKAN IRMAK
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