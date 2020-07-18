Türkiye yeni bir tüp bebek skandalıyla sarsıldı! İstanbul Şişli'de 'Acetto' isimli özel bir klinikte hizmet veren Dr. Mustafa Acet, Hipokrat yeminini hiçe saydı! Hastalarına "Seni benden başka kimse tedavi edemez" yalanını attı. Yaptığı hatalı tedavilerle yüzlerce kadını kısır bıraktı. Geçtiğimiz aylarda da "Tedaviye gidiyorum" diyerek yurt dışına kaçtı. Tedavisi yarım kalan ve kandırıldıklarını söyleyen hastaları soluğu savcılıkta aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hakkında 73 ayrı soruşturma başlattı. İki yıldır Dr. Acet'in kliniğine giden İrina B. tedavi için tam 25 bin lira harcadığını anlattı.
"Üç kere ameliyat oldum. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. Kliniği de taşımış. Çok kötü durumdayım. Şimdi hastane hastane geziyorum" ifadesini kullandı.
ATAKAN IRMAK