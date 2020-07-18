Türkiye yeni bir tüp bebek skandalıyla sarsıldı! İstanbul Şişli'de 'Acetto' isimli özel bir klinikte hizmet veren Dr. Mustafa Acet, Hipokrat yeminini hiçe saydı! Hastalarına "Seni benden başka kimse tedavi edemez" yalanını attı. Yaptığı hatalı tedavilerle yüzlerce kadını kısır bıraktı. Geçtiğimiz aylarda da "Tedaviye gidiyorum" diyerek yurt dışına kaçtı. Tedavisi yarım kalan ve kandırıldıklarını söyleyen hastaları soluğu savcılıkta aldı.