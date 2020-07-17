Yılan burcu hangi tarihler? 13. burç yılan burcu özellikleri nelerdir?

Yılan burcu hangi tarihler? Yılan burcu özellikleri nelerdir? Astroloji takipçileri yılan burcu özelliklerini merak ediyor. Son günlerde burçların değiştiği iddiaları ortaya çıkarken, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yıldızların konumunun değiştiğini açıkladı. Burçlar değişti iddiası da bir anlamda doğrulanmış oldu. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. Peki, yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu özellikleri nelerdir?
YENİ BURÇ TARİHLERİ!
Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...
NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde:
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan
YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ!
Sessiz ve etkileyicidirler. Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder. Hiç bir hedefe direk gitmezler. İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir. İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.