Yılan burcu hangi tarihler? 13. burç yılan burcu özellikleri nelerdir?

Yılan burcu hangi tarihler? Yılan burcu özellikleri nelerdir? Astroloji takipçileri yılan burcu özelliklerini merak ediyor. Son günlerde burçların değiştiği iddiaları ortaya çıkarken, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yıldızların konumunun değiştiğini açıkladı. Burçlar değişti iddiası da bir anlamda doğrulanmış oldu. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. Peki, yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu özellikleri nelerdir?

YENİ BURÇ TARİHLERİ!

Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...

NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde: