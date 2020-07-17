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    • Yaşam
    • 17.07.2020 13:23
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    • 17.07.2020 13:23
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    hangi tarihler? 13. burç nelerdir?

    özellikleri nelerdir? ? ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Yıldızların konumu değişti" dedi ve 12 burç arasına 13. burç olan yılan burcu eklendi. Astrolojiyi yakından takip edenler burçların özelliklerini merak ediyor. Yeni ortaya çıkan yılan burcunun özellikleri de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. nelerdir? Yılan burcu hangi tarihler? İşte yanıtı…

    Yılan burcu hangi tarihler? 13. burç yılan burcu özellikleri nelerdir?

    Yılan burcu hangi tarihler? Yılan burcu özellikleri nelerdir? Astroloji takipçileri yılan burcu özelliklerini merak ediyor. Son günlerde burçların değiştiği iddiaları ortaya çıkarken, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, yıldızların konumunun değiştiğini açıkladı. Burçlar değişti iddiası da bir anlamda doğrulanmış oldu. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. Peki, yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu özellikleri nelerdir?

    YENİ BURÇ TARİHLERİ!

    Dünya gündemine oturan "Burçlar değişti" iddiasını NASA da doğruladı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 olması gerektiği açıklandı. İnsanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren burçlara "Yılan Burcu" da eklendi. NASA, "Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takım yıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu" belirtti...

    NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde:

    KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

    BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

    İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

    YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

    ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

    BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

    TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

    AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

    YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

    YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

    OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

    KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

    BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

    YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ!

    Sessiz ve etkileyicidirler. Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder. Hiç bir hedefe direk gitmezler. İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

    Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir. İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
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