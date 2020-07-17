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    • Yaşam
    • 17.07.2020 13:13
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    • 17.07.2020 13:13
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    Polis, bayram öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını "" tehlikesine karşı uyardı!

    ’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri yaklaşan öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını ve olaylarına karşı uyardı.

    Polisten bayram öncesi sahte para uyarısı!
    İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bankalar ve yoğunluğun bulunduğu bölgelerde vatandaşlara öncesi ve la ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşürü dağıttı.

    Vatandaşlar bilgilendirme için teşekkür ederken sahte para ile gerçek para arasındaki farkları anlatan polisleri dikkatle dinledi.
    Ekipler, kurban satıcılarını da tek tek ziyaret ederek dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verip uyardı.
    Toplum Destekli Polis ekipleri ilçe genelinde 5 bin broşür dağıttı.
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