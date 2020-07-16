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    • 16.07.2020 22:00
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    'ta takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

    'ın Alaplı ilçesinde, ile çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı. Maketler hakkında konuşan damat, "Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar" ifadelerini kullandı.

    Gelin ve damadın maketlerine takıldı

    Alaplı'da yaşayan ile çifti, ilçedeki bir düğün salonunda evlendi. Davetliler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra salona alındı. Takı töreninde ise sahneye gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketler getirildi. Davetliler, çiftin yanında bulunan maketlere takıları taktı.
    Ömer Salih Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gelin ve damat resimlerimizin olduğu karton maketler yaptırdık. Takı takmak isteyen misafirlerimiz maketlere takılarını taktılar. Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar" dedi.

    Takı töreni sonunda Ömer Salih Gül ve Funda Ersöz, maketleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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