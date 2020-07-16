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    • 16.07.2020 22:28
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    | 'den 5 ile kritik sağanak uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | 17 Temmuz hava durumu

    ’den gelen son dakika tahminlerine göre, Kocaeli, , , ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen hava sıcaklığının diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Peki yarın , Ankara ve ’de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen hava sıcaklığının diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor. Peki yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 16°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 19°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 16°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 19°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 15°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 19°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 33°C
    Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 20°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA 20°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 15°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 16°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 19°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 17°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Çorum çevreleri ile Tokat ve Amasya'nın kuzey ve batı ilçelerinin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 20°C, 30°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE 21°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 14°C, 29°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 11°C, 28°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 15°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 20°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
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