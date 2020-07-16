Evin altındaki ahırda bulunan büyükbaşlar da köylüler tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Emine Çetinarslan sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Çetinarslan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.