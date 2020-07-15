Spor salonu inşaatında feci olay! Çelik platformun altında can verdi

İnşaat alanından yaralı çıkarılan işçi Mustafa T. (32) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri de bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan, olayın ardından işçilerden Ahmet B. (34), Resul B. (23), Abdulkadir Ö. (20) ve İzzet Ö'nün (22) de kontrol amaçlı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Bu arada, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.