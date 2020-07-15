İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 21 yaşındaki Gürkan Üğlü ile 19 yaşındaki Recep Onay, oyun salonunda oynadıkları sırada 22 yaşındaki şüpheli Umut Arslan tarafından dışarı çağrılmış, burada Arslan önce Recep'i, ardından da kovaladığı Gürkan'ı silahla öldürmüştü.

O MESAJ TÜYLER ÜRPERTTİ

Cinayet ardından kaçan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Ekmek yediği kişiye ihanet eden gün gelir ekmek yediği kişiden mermi yer" yazması dikkat çekmişti. Şüpheli olaydan 2 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut Arslan hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan hapis cezası talep edildi.

KARAR ÇIKTI

Dava, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlandı. Davanın 5. ve son duruşması dün görüldü. Ali İhsan Horasan başkanlığında toplanan mahkeme heyeti sanık hakkındaki hükmünü açıkladı.

(Umut Arslan)

MÜEBBET + 19 YIL HAPİS

Heyet, Umut Arslan'ın üzerine yüklenen maktul Gürkan Üğlü'ye yönelik 'Kasten adam öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi, karşı taraftan kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiğini kaydeden mahkeme, hapsi 18 yıla düşürdü.

(Recep Onay)

Maktul Recep Onay'a yönelik 'Kasten Adam Öldürme' suçunu işlediğinin de sabit olduğunu belirten mahkeme sanık Arslan'ı müebbet hapis ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın 6136 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediğinin de sabit olduğunu belirtti. Heyet bu suçtan Arslan'ı 1 yıl ve 30 gün adli para cezasına çarptırdı.

(Gürkan Üğlü)

Böylece sanık Arslan müebbet hapis ve 19 yıl hapse mahkûm edildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH