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    • Yaşam
    • 15.07.2020 17:29
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    • 15.07.2020 17:38
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    Önce öldürüp sonra paylaşım yapmıştı! Bağcılar’daki çifte te karar çıktı

    ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen çifte olayının faili hakkında karar çıktı. Bakırköy 20. ’nce görülen davada iki arkadaşı öldüren ve ardından pişkin bir paylaşım yapan sanık müebbet ve 19 yıl hapse çarptırıldı.

    Çifte cinayette karar çıktı

    'da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 21 yaşındaki ile 19 yaşındaki , oyun salonunda oynadıkları sırada 22 yaşındaki şüpheli tarafından dışarı çağrılmış, burada Arslan önce Recep'i, ardından da kovaladığı Gürkan'ı silahla öldürmüştü.

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    ardından kaçan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Ekmek yediği kişiye ihanet eden gün gelir ekmek yediği kişiden mermi yer" yazması dikkat çekmişti. Şüpheli olaydan 2 gün sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut Arslan hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan hapis cezası talep edildi.

    KARAR ÇIKTI
    Dava, Bakırköy 20. 'nce görülmeye başlandı. Davanın 5. ve son duruşması dün görüldü. Ali İhsan Horasan başkanlığında toplanan mahkeme heyeti sanık hakkındaki hükmünü açıkladı.

    (Umut Arslan)

    MÜEBBET + 19 YIL HAPİS
    Heyet, Umut Arslan'ın üzerine yüklenen maktul Gürkan Üğlü'ye yönelik 'Kasten adam öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi, karşı taraftan kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiğini kaydeden mahkeme, hapsi 18 yıla düşürdü.

    (Recep Onay)

    Maktul Recep Onay'a yönelik 'Kasten Adam Öldürme' suçunu işlediğinin de sabit olduğunu belirten mahkeme sanık Arslan'ı müebbet hapis ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın 6136 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediğinin de sabit olduğunu belirtti. Heyet bu suçtan Arslan'ı 1 yıl ve 30 gün adli para cezasına çarptırdı.

    (Gürkan Üğlü)

    Böylece sanık Arslan müebbet hapis ve 19 yıl hapse mahkûm edildi.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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