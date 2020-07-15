Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2020 Çarşamba

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 15 Temmuz 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalara girmemelisiniz. Topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz. İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz. İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.
İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğe önem veriyorsunuz. Bugünlerde özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir. Aşk konusunda cesaretli adımlar atabilirsiniz.
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri sizi zorluyor. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. Sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de korkularınızı güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz. Kendinizi iyi ifade etmeniz partnerinizin de ilgisini arttıracaktır.
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi daha da olumlu etkileyecektir. Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.
BAŞAK: Çevre ilişkilerini iyi kullanıyorsunuz. Sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanızın hata olduğunu biliyorsunuz. Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi takviminizi belirlemeniz gerekmekte. Disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz.
TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor. Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde sizi daha enerjik ve mutlu hissettirebilir.
AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. İşlerinizi ertelememelisiniz. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz. Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz övgü toplayabilir.
YAY: Maddesel konular önem kazanıyor. Çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz.
Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi verimli hissedebilirsiniz. Olumlu hisler taşıdığınız kişilerle birlikte aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.
OĞLAK: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç hissediyorsunuz. Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir. Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.
KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca sorun yaşayabiliyorsunuz. Bugünlerde etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.
BALIK: Olayları bartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Kendinizi İşinizde lider konumuna getirmek için bilinçli çaba gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde, gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir