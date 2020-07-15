Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2020 Çarşamba





TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor. Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde sizi daha enerjik ve mutlu hissettirebilir.