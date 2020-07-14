



Nalbur olarak kullanılan iş yerinin depo kısmında çıktığı öğrenilen yangına da kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri her iki adreste ki yangını da kontrol altına almayı başardı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar oldukça büyük.



