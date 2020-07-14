Yozgat'ta SMA hastası olarak dünyaya gelen 6 aylık Berra, tedavi edilemedi. Akyüz ailesi yurt dışına götürmek için harekete geçti.
Berra'nın ağabeyi ve ablası, yardımın toplanması için çağrı yaptı.
BERRA YAŞASIN
Yozgat'ta Berra Akyüz, Ocak ayında SMA Tip1 hastalığıyla dünyaya geldi. İyileşmesinin tek yolu ABD'de uygulanan gen terapisiydi. Ancak ailesinin durumu maliyeti 2.4 milyon dolar olan bu tedaviyi karşılamaya yetmedi.
Akyüz ailesi, Instagram'da 'Berra'ya umut' sayfasında yaptığı paylaşımlar ile kızlarına bağış topluyor.
Kızları için yardım kampanyası başlatan Akyüz ailesi, tedavinin 2 yaşına kadar yapılması gerektiğini söyledi. Anne Nuran Akyüz, "Bizim de bunu karşılayacak maddi gelirimiz yok. Yardım edin" dedi.
Berra'nın ağabeyi ve ablası, yardımın toplanması için çağrı yaptı.
BERRA YAŞASIN
Yozgat'ta Berra Akyüz, Ocak ayında SMA Tip1 hastalığıyla dünyaya geldi. İyileşmesinin tek yolu ABD'de uygulanan gen terapisiydi. Ancak ailesinin durumu maliyeti 2.4 milyon dolar olan bu tedaviyi karşılamaya yetmedi.
Akyüz ailesi, Instagram'da 'Berra'ya umut' sayfasında yaptığı paylaşımlar ile kızlarına bağış topluyor.
Kızları için yardım kampanyası başlatan Akyüz ailesi, tedavinin 2 yaşına kadar yapılması gerektiğini söyledi. Anne Nuran Akyüz, "Bizim de bunu karşılayacak maddi gelirimiz yok. Yardım edin" dedi.