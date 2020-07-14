KUSURLULAR YARGILANIYOR

Hastaneye kaldırılan Sağay'ın sol ayağı kangren oldu. Ayağı kesilen 35 yaşındaki gencin, engelli kalmasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilirkişi tarafından verilen raporda, olay günü mahallenin elektrik sisteminde meydana geldiği, arıza sebebiyle BEDAŞ ekipleri tarafından müdahale edilmek üzere asfalt üzerinde delik açıldığı anlatıldı. Raporda, delikten yanan elektrik kablolarının dumanları dışarı çıkarken dış ortamdaki oksijenin delikten içeriye sızması sonucu patlama için uygun ortamın oluşturduğu, aşırı ısınmış elektrik kablolarının tutuşturma etkisiyle de patlamanın meydana geldiği anlatıldı. Kazaya neden olan patlamanın, metan gazı patlaması niteliğinde olduğu kaydedildi. Kusurlular hakkında dava açıldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama devam ederken yönetici Saltık Sağay'ın avukatı Bahadır Pars, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 500 bin liralık manevi tazminat, maddi tazminatın ise mahkeme tarafından tespit edilmesini isteyerek dava açtı. Aavukat Pars, 'Müvekkilimin başına gelen olay nedeniyle üzgünüm. Acısını dindirmek için istediğimiz maddi manevi tazminat bu yaraya merhem olamaz. Bu olayda kusuru olan herkes yargılanıyor. Dikkatsizlik sonucu yaşanan bu olay istediğimiz tazminatla telafi olmaz. Yetkililerin Mahkemenin belirlediği maddi tazminata mahkûm olanlarını talep ediyorum' dedi.

İşçileri denetlemek için bulunduğu bir anda patlama nedeniyle 40 kilo ağırlığındaki rögar kapağının ayağını koparttığı Saltık Sağay ise, 'Olay günü işçileri denetlemek için oradaydım. Tek duyduğum ses bir memurun bana 'Koş' diye bağırmasıydı. Bağırma sesi ardından bir adım geri gittim fakat yine de bu üzücü olayı yaşadım. Çok acı çektim. Çekmeye de devam ediyorum. Hayatıma yeniden başladım' diye konuştu

DİLEK YAMAN / SABAH