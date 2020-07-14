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    • 14.07.2020 21:22
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    • 14.07.2020 21:22
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    | Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | 2020 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Orta ve kıyıları, , Kars ve çevreleri ile 'nın Yenişehir ilçesinde sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. Peki , ve ’da yarın hava nasıl olacak? İşte Çarşamba il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 15°C, 31°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL 20°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 15°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 18°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 21°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 24°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS 12°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 17°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 13°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 17°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 20°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 10°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonre yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 21°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 14°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 28°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
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