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    • 14.07.2020 16:17
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    • 14.07.2020 16:18
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    tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

    'nde yeni tip (Kovid-19) tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi, yolcu otobüsü ile tatile giderken jandarma tarafından yakalandı.

    Koronavirüslü tatile giderken yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    Kontrollerde E.D'nin "Kovid-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.

    E.D'nin 'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

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