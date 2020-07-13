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    • 13.07.2020 09:03
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    • 13.07.2020 09:03
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    'ta feci olay! Bir işçi hayatını kaybetti

    Devrek'te bulunan bir salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanı patladı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, bir işçi yaşamını yitirdi.

    Zonguldak'ta feci olay! Bir işçi hayatını kaybetti

    'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.

    Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AA muhabirine, fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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