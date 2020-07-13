Günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 13 Temmuz 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalısınız. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır.
BOĞA:
Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir. Duygusal olarak kendinizi bir şeylerle yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar da almanız gerektiğini hep hatırlayın.
İKİZLER:
Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Kalbinizden geçen dilekleri duygusal tarafınızı mantığınızla desteklediğinizde başarılı olmanız kaçınılmaz. Özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ:
Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. İşinizde karşı cinsten alacağınız bir fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz. Maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.
ASLAN:
Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız. Hayatınızı yapılandırmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Karşısınıza çıkacak fırsatlar sizi güçlendirecek. Aşk konusunda da istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün.
BAŞAK:
Geçmiş tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz. Maddiyat alanındaki girişimler ve kazançlar sizlere iyi gelecek. İşinizi iyi yaparken dikkatinizin sakinleşmesiyle aşk hayatınızda da olumlu adımlar atılacaktır.
TERAZİ:
Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyonunuza dikkat edin. Manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Daha sakin bir ruh halini bensimsemeniz ve dışardan etki almamanız için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.
AKREP:
Partnerinizin sizinle aynı görüşte olması ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürebilir. İş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz. Bugünlerde etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.
YAY:
Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunları konusunda değişik fikirler vereceksiniz. Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz. Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.
OĞLAK:
Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Ailevi gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz Yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz.
KOVA:
Takıntılı yönleriniz size zaman kaybettirebilir. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün içindesiniz. Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.
BALIK:
Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendireceksiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlar ve partnerinizle alakalı endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız. Endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.