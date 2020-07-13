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    • 13.07.2020 18:04
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    • 13.07.2020 18:21
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    öğretmeninin öğrencisini ine 3 yıl istendi

    kursunda eğitmenin ine uğradığını iddia eden genç kadın, savcılığa başvurdu. nin cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi isteniyor. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin detayları...

    Yogadaki tacize 3 yıl istendi

    Senem K., isimli genç kadın 'ta bulunan bir kursuna gidiyordu. Eğitmen Beray S., ile 3 yıldır eğitim gören genç kadın son zamanlarda hocasından rahatsız olmaya başladı. İddiaya göre hoca Beray K., genç kadına dersler sonrası müstehcen mesajlar atıp aşık olduğunu söylüyor ve genç kadını rahatsız ediyordu. Yine bir gün yoga hocası Beray S., öğrencisine, 'Sende tüfek bende tabanca, birlikte dağa çıkıp atış talimi yaparız' şeklinde mesajlar atarak kampa davet etti. Genç hoca mesajlarının devamında, 'Sana aşığım, bir bakışın bendeki aşkı uyandırıyor' şeklinde içerikli sözler sarf edince savcılığa başvuran genç kadın hocasını şikayet etti.

    YOGA KURSUNDA TACİZ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Senem K.'nin ihbarı sonrası Beray S., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede genç kadının yoga stüdyosunda eğitim almak için tanıştığı Beray S. tarafından defalarca kez zincirleme tacize uğradığı anlatılırken, genç kadının eğitim sonrası soyunma odasının kapısında bekleyerek rahatsız ettiği kaydedildi. 3 yıla kadar hapsi istenen eğitmen Beray S., ilerleyen günlerde İstanbul 'nde hakim karşısına çıkacak.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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