Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.07.2020 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 19:06
    ABONE OL

    10 yıldır Kuşadası'na tatile gelen İrlandalı ten Kaymakamlığa ezan dilekçesi

    10 yıldır tatil için ’yi seçen İrlandalı , ’nda bir müezzinin ezan okumasından çok etkilendi. Hilary Demdsey, Kaymakamlığa giderek başka camide görevli olan 'ın ezan okuması için dilekçe verdi.

    İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan İrlandalı , sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

    Tatil için 10 yıldır Kuşadası'na gelen , Hanım Camisi'nde okunan ezandan çok etkilenince camiye gidip müezzinle tanıştı.

    Ezanı okuyan 'ın başka camide görevli olduğunu öğrenen Demdsey, Kuşadası Kaymakamlığına dilekçe verdi.

    Demdsey, dilekçesinde Ercan'ın Hanım Camisi'nde ezan okunmasını talep etti.

    Dilekçede, "Hristiyanlar olarak Hanım Camisi'nde çalışan müezzin Arif Ercan'ın ezan okumasından ve yeteneğinden çok etkilendik. Onun ezanı okumasıyla ifade etme şekliyle derin bir bağ hissettik. Onun ezanı dinlettiren yeteneğinden çok etkilendik. Sorumlu kişilerden onun Hanım Camisi'ne atanmasını talep ederiz." ifadesi yer aldı.

    Haberler Yaşam 10 yıldır Kuşadası'na tatile gelen İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri