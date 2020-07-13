Tıpa tıp skandal! 10 yıl diplomasız ameliyat hemşiresi olarak çalıştı!

İstanbul'daki özel hastanede, sahte hemşire skandalı yaşandı! Diplomasız İsmail T. (30), 10 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptı. Pek çok siyasetçi, futbolcu ve ünlü ismin ameliyatına katıldı.
Ameliyathane ve sayım formlarına imza atmayarak denetimden kaçtı! Ancak meslektaşlarına yakalandı. Hemşire arkadaşları şüphe çeken İsmail T. hakkında hastane yönetimine başvuru yaptı.
Sonuç alamayınca durumu ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) taşıdı. Hastanenin sahte hemşireyle ilgili işlem yapmaması ise tepki topladı.
ÜNLÜLER PANİKTE
İsmail T.'nin Kadın Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu ile ameliyata girdiği ortaya çıktı.
Kayabaşoğlu Buse Terim, Pelin Karahan'ın doğumunu yaptırmıştı.
ERHAN ÖZTÜRK