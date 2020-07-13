Tıpa tıp skandal! 10 yıl diplomasız ameliyat hemşiresi olarak çalıştı!

İstanbul'daki özel hastanede, sahte hemşire skandalı yaşandı! Diplomasız İsmail T. (30), 10 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptı. Pek çok siyasetçi, futbolcu ve ünlü ismin ameliyatına katıldı.