Ordu karıştı! 1'i ağır 3 yaralı, 25 gözaltı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi gözaltına aldı. Olay, saat 02.00 sularında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kesici aletler kullanıldı. Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından polis ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası yapılan araştırmalar sonucu, kavgaya karıştığı düşünülen 25 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.