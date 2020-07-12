Günlük burç yorumları – 12 Temmuz 2020 Pazar

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 12 Temmuz 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Seyahatlerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra da gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilirsiniz. Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.
BOĞA:
Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşinizde kendinizi tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün. İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.
İKİZLER:
Bugün yaptığınız görüşmelerde dile getirdiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın.
İşinizle ilgili, sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz. Birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapacaksınız. Enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz
YENGEÇ:
Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuzluklar yüzünden ani kararlar almanız mümkün.
Her zaman aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiğiniz bir gerçek. İşinizde karşı cinsten alacağınız bir fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz. Maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye...
ASLAN:
Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Hayatınızı yapılandırmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Karşısınıza çıkacak fırsatlar sizi güçlendirecek. Aşk konusunda da istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün.
BAŞAK:
İş yaşamınızda titiz davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Önlemci yapınız aksilikleri önlüyor. Maddiyat alanındaki girişimler ve kazançlar sizlere iyi gelecek. İşinizi iyi yaparken dikkatinizin sakinleşmesiyle aşk hayatınızda da olumlu adımlar atılacaktır.
TERAZİ:
Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Sorumluluk almaktan asla yorulmuyorsunuz.
AKREP:
Aşkta çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Aslında siz kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sürekli kendinizi savunuyorsunuz. Çalışma hayatında şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.
YAY:
İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnadınızla her işin üstesinden geliyorsunuz.
OĞLAK:
Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi sessizce hayata geçirmeye devam ediyorsunuz. Zorluklarla mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek başarıla motive olmanızı sağlıyor. Ailevi gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz Yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz.
KOVA:
Görüşlerinizi kabul ettirme konusunda inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenler rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor. Problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz. Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.
BALIK:
Çok hareketli bir gündesiniz. Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat, şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili hata yapmamaya çalışın. Arkadaşlar ve partnerinizle alakalı endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız. Endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.