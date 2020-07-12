Günlük burç yorumları – 12 Temmuz 2020 Pazar





ASLAN:

Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Hayatınızı yapılandırmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Karşısınıza çıkacak fırsatlar sizi güçlendirecek. Aşk konusunda da istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün.