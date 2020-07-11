Bugün sizi neler bekliyor? İşte 11 Temmuz 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Dostça ayrıldığın eski sevgilinle tesadüfen karşılaşabilirsin. Eski konuların açılması, duyguların tekrar harekete geçmesinde etkili oluyor. Bugünlerde özel ilişkinizde kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.
BOĞA
Sorunları çözme yöntemin diğer insanlar tarafından yadırganabilir. Bu yöntemlerin iş yerinde sorunları çözmesi herkesin işine yarıyor. Özel hayatınızda ve sosyal yaşamınızda netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir bu sebepten karar alırken oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.
İKİZLER
Duygularında çok fazla değişkenlik yaşıyor olman arkadaşların ile aranda belli bir iletişimin oluşmasını engelleyebilir. Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek iyi olacaktır. Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
İş yerinde çalıştığın bir arkadaşının izin alması fazladan sorumluluk almana neden olabilir. Bu yüzden biraz fazla yorulabilirsin. Bugünlerde kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.
ASLAN
Gece izlediğin film sabah da etkisini koruyabilir. Bu nedenle oldukça duygusal ve merhametlisin. Yanlış kişiler iyi niyetini kullanabilir. Aşk hayatınız sağlıklı bir süreçten geçebilir. Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, böylelikle çevrenizi genişletebilirsiniz.
BAŞAK
Yeme-içme alışkanlığındaki değişime alışamamış olabilirsin. Yazı işlerinde çalışan bir Başak burcuysan, gözlerin yorulabilir. Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir. Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.
TERAZİ
Uzun zamandır konuştuğun kişiye hislerini açıklayabilirsin. Fakat aldığın olumsuz yanıt moralinin bozulmasına neden olabilir. Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir. Sağlığınız da oldukça iyi.
AKREP
Hayatındaki problemlerin üstesinden kolaylıkla geliyorsun. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşların senden yardım isteyebilir. Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz. Rahat edebilirsiniz.
YAY
Evli bir Yay burcuysan, eşinle arandaki problemlere daha yapıcı bir şekilde yaklaşıyorsun. Bu yapıda olman olayların büyümesini engelliyor. Bugünlerde zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.
OĞLAK
Zevklerinin çoğunlukla yakın arkadaşlarınla uyumluluk göstermesi, anlaşmazlık çıkmasının önüne geçiyor. Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.
KOVA
Yakın akrabalarının senden bir konuda ricada bulunmasını kıramayabilirsin. Elinden geldiğince onlara yardım ediyorsun. Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.
BALIK
Arkadaşının sana önerdiği filmi beğenmeyip yarıda kesebilirsin. Fakat kırılmaması için durumu ona çaktırmamayı tercih ediyorsun. Bu aralar kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın. Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.