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    • 11.07.2020 15:54
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    • 11.07.2020 15:58
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    ’da in altında kalan karayolları işçisinin 2 ayağı koptu

    ’da meydana gelen trafik sında yol çalışması yapan zift inin altında kalan işçinin koptu. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı

    Tankerin altında kalan işçinin ayakları koptu

    Kaza, Bartın-Zonguldak yolu İhsanoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu.

    İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı.

    Küçükekenci'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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