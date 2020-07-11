İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı.