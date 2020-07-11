Küçükçekmece'de geçen yıl 21 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde trafik kazasıyla ilgili görülen dünkü duruşmaya Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal ile taraf avukatları katıldı.
CANIMIZ GİTTİ
Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli tıp kurumu raporunda sürücü Fatih Sezer'in (27) asli kusurlu bulunduğunu ve Begüm Kartal'da kusur bulunmadığını söyledi. Sanığın 22 yıla kadar hapsi istendiği dava ileri bir tarihe ertelendi. Kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğunu belirten anne Melek Kartal, "Emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz. Biz canımızı kaybettik, başka hayatlar solmasın" dedi.
CANIMIZ GİTTİ
Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli tıp kurumu raporunda sürücü Fatih Sezer'in (27) asli kusurlu bulunduğunu ve Begüm Kartal'da kusur bulunmadığını söyledi. Sanığın 22 yıla kadar hapsi istendiği dava ileri bir tarihe ertelendi. Kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğunu belirten anne Melek Kartal, "Emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz. Biz canımızı kaybettik, başka hayatlar solmasın" dedi.