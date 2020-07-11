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    • Yaşam
    • 11.07.2020 Gazete
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    Alkollü şoförün öldürdüğü Begüm 'ın annesi: Başka hayatlar solmasın

    Alkollü şoförün öldürdüğü 19 yaşındaki Begüm’le ilgili davaya devam edildi. Sanığa 22 yıl hapis istenirken anne, “Öyle bir ceza olsun ki, başka hayatlar solmasın” dedi.

    Başka hayat solmasın
    Küçükçekmece'de geçen yıl 21 Temmuz'da meydana gelen sında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Begüm ise hayatını kaybetti. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde trafik sıyla ilgili görülen dünkü duruşmaya Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal ile taraf avukatları katıldı.



    CANIMIZ GİTTİ
    Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli tıp kurumu raporunda sürücü Fatih Sezer'in (27) asli kusurlu bulunduğunu ve Begüm Kartal'da kusur bulunmadığını söyledi. Sanığın 22 yıla kadar hapsi istendiği dava ileri bir tarihe ertelendi. Kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğunu belirten anne Melek Kartal, "Emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz. Biz canımızı kaybettik, başka hayatlar solmasın" dedi.
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