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    • 11.07.2020 06:27
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    • 11.07.2020 06:27
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    | Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı | 11 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve 'in iç kesimleri, ’nun doğusu ile Erzincan, Muş, Rize çevreleri, 'in kıyı kesimleri, 'nin güney ilçeleri ve 'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 11 Temmuz il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Muş, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kayseri'nin güney ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 21°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 18°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 15°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    UŞAK 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANTALYA 25°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 21°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 16°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 13°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 15°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE 17°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 11°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK 18°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 22°C, 29°C
    Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT 17°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    ERZURUM 13°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS 12°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA 18°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 15°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 22°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 27°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı | 11 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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