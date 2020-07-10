Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Muş, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kayseri'nin güney ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Erzincan ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık