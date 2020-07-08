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    • 08.07.2020 15:32
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    Son dakika: 'da batan bulundu

    Son dakika haberine göre 'da lerin içinde olduğu batık nin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

    Van'da batan tekne bulundu

    'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan yi ve kayıp olduğu değerlendirilen 60 düzensiz i arama çalışmaları bugün de sürdü.

    İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında teknenin enkazına ulaşıldı.

    ENKAZ ÇIKARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, teknenin Çarpanak açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunduğu belirtildi, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlandığı vurgulandı.

    13 CESET BULUNMUŞTU
    Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cansız bedeni bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.



    SONAR CİHAZLAR KULLANILIYOR
    Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla arama çalışması yürütüyor.

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