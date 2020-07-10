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    • Yaşam
    • 10.07.2020 13:38
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    • 10.07.2020 13:38
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    Mahkemede la yaptığını savunan şahıs tutuklandı!

    'nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan (31), gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde yapmak için çıkardığını söyleyen Altıntaş, tutuklandı.

    Şak yaptım dedi! Tutuklandı...

    Olay, çarşamba günü Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.

    Site sakini , gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı. Kendilerine çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı.

    Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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