Sokak ortasında kapkaççı şoku! Çığlık atarak yardım istedi...

Adana'da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.'nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.'yü bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı. Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kapkaççı, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.'nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.'nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.