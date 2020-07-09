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    • Yaşam
    • 09.07.2020 10:01
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    • 09.07.2020 10:10
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    durağında vatandaşı asansör sırasında beklettiler: Garip garip bakıyorlar

    'da Durağı'nda yürüme bir vatandaş sıyla asansör sırası bekledi. , "Öncelikli olarak engelliler yer vermeleri gerekiyor. Ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar." ifadelerini kulandı.

    Durakta engelliye asansör ayıbı

    Olay, Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda dün akşam saatlerinde yaşandı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla metrobüs duraklarına yapılan asansörler 'engelliler' dışında herkes tarafından kullanılıyor. Yürüme engelli bir kişi, akülü arabasıyla asansöre binmek istedi. Asansöre yönelen engelli vatandaş içerideki insanların asansörden inmemesi nedeniyle akülü aracıyla asansörden inmek zorunda kaldı. Asansördeki 'engelsiz' insanların yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi görenlere pes dedirtti.

    ÖNCELİK VERMİYORLAR, BİNDİĞİMİZDE GARİP GARİP BAKIYORLAR

    İnsanların kendilerine öncelik tanımadığını belirten Onur Kaya," İnsanlar müsaade etmiyorlar, doğru kullanmayı bilmiyorlar. Öncelikli olarak engelliler yer vermeleri gerekiyor. Ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Haberler Yaşam Metrobüs durağında engelli vatandaşı asansör sırasında beklettiler: Garip garip bakıyorlar
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