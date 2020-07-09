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    – 9 Temmuz 2020 Perşembe

    Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    Günlük burç yorumları

    Bugün sizi neler bekliyor? İşte 9 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ:

    Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
    Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.


    BOĞA:

    Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun. Son günlerde çok çabuk kırılıyorsunuz.


    İKİZLER:

    Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşayacak. Dengeleriniz çok önemli ve bunu kullanmak istiyorsunuz.



    YENGEÇ:

    Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.
    Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi çok büyütmeyin.



    ASLAN:

    Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.



    BAŞAK:

    Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem.


    TERAZİ:

    Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



    AKREP:

    Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak.



    YAY:

    Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



    OĞLAK:

    Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



    KOVA:

    Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz, sizi çelişkiye düşürebilir.
    Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.



    BALIK:

    Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Konuştuğunuz kişileri etkileyebiliyorsunuz.
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