Günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 9 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
BOĞA:
Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun. Son günlerde çok çabuk kırılıyorsunuz.
İKİZLER:
Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşayacak. Dengeleriniz çok önemli ve bunu kullanmak istiyorsunuz.
YENGEÇ:
Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.
Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi çok büyütmeyin.
ASLAN:
Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.
BAŞAK:
Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem.
TERAZİ:
Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
AKREP:
Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak.
YAY:
Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.
OĞLAK:
Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.
KOVA:
Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz, sizi çelişkiye düşürebilir.
Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.
BALIK:
Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Konuştuğunuz kişileri etkileyebiliyorsunuz.