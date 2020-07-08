Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak tanımlanıyor. 250 bin kişilik bir nüfusa sahip bu kabileyi ilginç kılan özellik ise sahip oldukları astronomik bilgi... Öyle ki; Dogonlar'ın nesilden nesile sözlü olarak aktardıkları pek çok düşünce, bilim insanları tarafından sonradan keşfedildi. Bu nedenle bilim insanları, bu kabileyi incelemeye almış durumda.

BİLİM DOĞRULUYOR

Kabile üyeleri, dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu biliyor. Sirius Yıldızı'nın en parlak yıldız olduğunu, Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu bilen Dogonlar, 'Potolo' olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresini 50 yılda döndüğüne inanıyor.

Oysa ki, Batılı gökbilimciler 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar Dogonlar'ın bahsettiği bu soluk yıldızın varlığından bile habersizdi. Dogonlar, Sirius sisteminde 'Emme Ya' adını verdikleri üçüncü bir yıldızın varlığından da bahsediyor. Bu yıldız da astronomlar tarafından 1995 yılında keşfedilmiş olan Sirius C yıldızı...