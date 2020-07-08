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    • 08.07.2020 07:30
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    Son dakika: Gebze'de fabrika ı

    Son dakika haberine göre, 'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kocaeli Gebze'de fabrika yangını

    'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





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