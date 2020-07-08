Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Son dakika: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını
Son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.