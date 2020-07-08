Günlük burç yorumları – 8 Temmuz 2020 Çarşamba burçları neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları...
KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme özelliğiniz, karşınızdaki kişileri kırıyor. Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girmektesiniz. Partnerinizle uyum içerisinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Verimli bir çalışma ve sağlık içerisinde olursunuz.
BOĞA: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.
Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te geri giderken, geçmiş ideallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Bugünlerde ilişkinizi yöneten baskın kişi olmak isteyebilirsiniz. Bu da partneriniz açısından bazı gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir.
YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Çevresel etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz. Özellikle flört aşamasındaki ilişkileriniz ciddi sürece dönebilir. Bu durum da geleceğinize dair en büyük endişelerinizden birini atmanıza vesile olabilir.
BAŞAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman, sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları tekrarlamamalısınız.
TERAZİ: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. İşinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.
AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.
YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.
OĞLAK: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
KOVA: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.
BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.