Günlük burç yorumları – 8 Temmuz 2020 Çarşamba burçları neler bekliyor?





ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz. Özellikle flört aşamasındaki ilişkileriniz ciddi sürece dönebilir. Bu durum da geleceğinize dair en büyük endişelerinizden birini atmanıza vesile olabilir.