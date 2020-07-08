Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış: 120 bin TL buldu, sahibine ulaştırdı

İstanbul'da şoför Sabır Durgun, aracında cüzdan buldu. İçi 120 bin TL ile doluydu. Sahibine ulaşıp parayı sundu.
YÜRÜ BRUNO
ABD'de Bruno adlı dişi ayı, eş aramak için yola çıktı. 4 ayda 650 km. yürüyüp Mississippi Nehri'ni aştı.
DAMAT CEZASI
Bursa'da 4 genç, evlenen arkadaşları İsmail Efe'ye şaka yaptı. Başında yumurta kırdı. 3 bin 600 lira cezaya çarptırıldı.
İSTANBUL'A SARI KOD
Meteoroloji, 'Sarı Kod' uyarısı yaptı: Marmara ve Ege'de bugün şiddetli yağış var.
YÜRÜ BRUNO
ABD'de Bruno adlı dişi ayı, eş aramak için yola çıktı. 4 ayda 650 km. yürüyüp Mississippi Nehri'ni aştı.
DAMAT CEZASI
Bursa'da 4 genç, evlenen arkadaşları İsmail Efe'ye şaka yaptı. Başında yumurta kırdı. 3 bin 600 lira cezaya çarptırıldı.
İSTANBUL'A SARI KOD
Meteoroloji, 'Sarı Kod' uyarısı yaptı: Marmara ve Ege'de bugün şiddetli yağış var.