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    • Yaşam
    • 08.07.2020 Gazete
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    Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış: 120 bin TL buldu, sahibine ulaştırdı

    İstanbul'da şoför Sabır Durgun, aracında cüzdan buldu. İçi 120 bin TL ile doluydu. Sahibine ulaşıp parayı sundu. İşte 8 Temmuz tarihli Takvim Gazetsi'nden derlediğimiz haberler...

    Sabır’ın sonu selamet
    İstanbul'da şoför Sabır Durgun, aracında cüzdan buldu. İçi 120 bin TL ile doluydu. Sahibine ulaşıp parayı sundu.

    YÜRÜ BRUNO
    ABD'de Bruno adlı dişi ayı, eş aramak için yola çıktı. 4 ayda 650 km. yürüyüp Mississippi Nehri'ni aştı.

    DAMAT CEZASI
    Bursa'da 4 genç, evlenen arkadaşları İsmail Efe'ye şaka yaptı. Başında yumurta kırdı. 3 bin 600 lira cezaya çarptırıldı.

    İSTANBUL'A SARI KOD
    Meteoroloji, 'Sarı Kod' uyarısı yaptı: Marmara ve Ege'de bugün şiddetli yağış var.

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