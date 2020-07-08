Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış: 120 bin TL buldu, sahibine ulaştırdı

İstanbul'da şoför, aracında cüzdan buldu. İçiile doluydu. Sahibine ulaşıp parayı sundu.ABD'de Bruno adlı dişi ayı, eş aramak için yola çıktı. 4 ayda 650 km. yürüyüp Mississippi Nehri'ni aştı.Bursa'da 4 genç, evlenen arkadaşları İsmail Efe'ye şaka yaptı. Başında yumurta kırdı. 3 bin 600 lira cezaya çarptırıldı.Meteoroloji, 'Sarı Kod' uyarısı yaptı: Marmara ve Ege'de bugün şiddetli yağış var.