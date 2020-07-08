Coronavirüs'ü unuttu. Konyaaltı Sahili'nde yaşanan gerginlik pes dedirtti. Localar, kıyı kanunu ve mavi bayrak kriterlerine aykırı yapıldı. Locaların kaldırılması için sahile belediye ekipleri geldi.Ancak işletme sahipleri, kavga çıkarttı. Personeller, locaların kaldırılmaması için uzun süre direndi. Sonuçta localar, işletme sınırı içerisine çekildi.