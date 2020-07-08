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    • Yaşam
    • 08.07.2020 Gazete
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    'nde loca kavgası

    'nde kurallara aykırı olarak yapılan localar, kaldırılmak istendi. İşletme sahipleri zabıtaya direndi.  Sahil personelleri, localarının kaldırılmaması için üstüne çıktı.

    'Loca'mı vermem
    Antalya, Coronavirüs'ü unuttu. Konyaaltı Sahili'nde yaşanan gerginlik pes dedirtti. Localar, kıyı kanunu ve mavi bayrak kriterlerine aykırı yapıldı. Locaların kaldırılması için sahile belediye ekipleri geldi.



    Ancak işletme sahipleri, kavga çıkarttı. Personeller, locaların kaldırılmaması için uzun süre direndi. Sonuçta localar, işletme sınırı içerisine çekildi.


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