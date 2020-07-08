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    • 08.07.2020 10:06
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    • 08.07.2020 10:10
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    A ndakiler dikkat! Bilim Kurulu üyesinden flaş uyarı

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte yeni tip koronavirüsün ile olan ilişkisine değindi. A kan grubunda olanların hastalığa daha kolay yakalandığını belirten Kara, uyarılarda bulundu.

    A kan grubundakiler dikkat! Bilim Kurulu üyesinden flaş uyarı

    Prof. Dr. , sosyal medya hesabından yeni tip (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair bir paylaşım yaptı.

    Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
    " A olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

    Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."

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