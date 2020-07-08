A kan grubundakiler dikkat! Bilim Kurulu üyesinden flaş uyarı

Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair bir paylaşım yaptı.
Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."
COVID-19 kan grupları ilişkisi— Ates Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020
A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x