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    • 07.07.2020 13:34
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    • 07.07.2020 13:59
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    Son dakika: Yusufeli'nde köyde çıkan evlere sıçradı

    Son dakika haberine göre, 'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği  yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


    'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



    Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.


    EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
    Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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