Günlük burç yorumları – 7 Temmuz 2020 Salı burçları neler bekliyor?





YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir. Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da, ya da olaylar istediğiniz şekilde gitmiyor olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz.