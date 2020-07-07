Günlük burç yorumları – 7 Temmuz 2020 Salı burçları neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 7 Temmuz 2020 Salı günlük burç yorumları...
KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz.
Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girmektesiniz. Partnerinizle uyum içerisinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Verimli bir çalışma ve sağlık içerisinde olursunuz.
BOĞA: ÜSTLERİNİZDEN beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz. Sezgilerinize ve isteklerinize verdiğiniz değer ilerleyen günlerde hayatınıza olumlu tecrübeler çekmenize vesile olabilir. Günü verimli geçirmek elinizde olacak.
İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylardan, çabuk soyutlanacaksınız. Bugünlerde ilişkinizi yöneten baskın kişi olmak isteyebilirsiniz. Bu da partneriniz açısından bazı gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir.
YENGEÇ: ÇEVRESEL koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir.
Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Olumlu olduğunuz ve olumluluğu derinden hissettiğiniz bir gün olabilir. İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir.
ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.
Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Özellikle flört aşamasındaki ilişkileriniz ciddi sürece dönebilir. Bu durum da geleceğinize dair en büyük endişelerinizden birini atmanıza vesile olabilir.
BAŞAK: MADDE sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.
Parayla ilgili konuları erteleyin, ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun. Sosyal çevrenizin sizler için olumlu cümleler kurması kendinizi iyi hissedebileceksiniz. Beklediğiniz aile desteği de bugünlerde hayatınıza akabilir.
TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri istediğiniz netliğe kavuşmadığında sizi takıntılı yapabiliyor. Bu dönem kısa vadeli çözümleri unutmalısınız. Kendinizi etrafınıza rahat ifade edebileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Kendinizi yorgun hissedişinizin bittiği bir döneme giriyorsunuz.
AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz.
Acil durumlar için karşınızdakilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İlahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet, şükür ve herhangi olumlu duygu gönderme isteğiniz artabilir. Bir içe dönüş dönemi olabilir.
YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.
Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir. Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da, ya da olaylar istediğiniz şekilde gitmiyor olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz.
OĞLAK: PARTNERİNİZE gereksiz bir kıskançlık ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.
Bugünlerde maneviyatınız güçlenebilir, dua etme isteğiniz artabilir. Hayatınızın ve şükretmeniz gereken noktaların farkında olacağınız bir dönemdesiniz.
KOVA: İLİSKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlarına daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem iş teklifleri alabilirsiniz. Bugünlerde kendinizi iyi ifade edebildiğinizi hissetmek içinizde rahatlama hissi uyandırabilir. Zaman içerisinde her şey düzelecektir.
BALIK: KARSINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
Felsefi yeteneğiniz yoğunlaşacak ve fikirlerinizde başarılı olacaksınız. Sohbette farklı fikirleri de dinlemeyi ve deneyimlemeyi keşfedebilirsiniz. Farklı fikirlere sahip olan kişilere karşı bakış açınızı olumlu tutmanız, sizi sevilen bii yapabilir.