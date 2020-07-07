



"MAKYAJ VE SAÇ OLAN ÜRÜNLER DAHA ÇOK TALEP EDİLİYOR"

Cansız manken üretimi ve satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Beyhan Tufan, "Makyaj ve saç çok önemli. Biz bu anlamda civardaki firmalara yardımcı olmaya başladık. Bir kadın, bir erkek şeklinde siparişlerimiz başladı. Çünkü düğün sezonu başladı. Burada kalite önemli. Hijyen de sağladığı için talep ediliyor. Uzun süre de kullanılabiliyor. Bu aralar baya bir talep görüyor. İstanbul'daki veya şehir dışındaki düğün salonları bizi arıyor. Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Birinci kalite makyaj ve saç yoğun talep görüyor. Daha realist, gerçek yüz hatlarına uygun makyaj ve saç olan ürünler daha çok talep ediliyor" diye konuştu.