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    • 06.07.2020 22:00
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    Son dakika: MSB'den Gelibolu'daki la ilgili flaş açıklama: Süreç yakından takip edilmektedir

    Son dakika haberine göre, Milli , Gelibolu yarımadasındaki la ilgili hesabından açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangına ’ya ait araç-gereç ve personelle destek verildiği bildirildi.

    MSB'den Gelibolu'daki yangınla ilgili flaş açıklama

    Milli (MSB), 'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman ının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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