Edinilen bilgiye göre olay Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşandı. Yeni Mahalle Yeni Afet konutlarında nişan töreni düzenlendi. Tören sonrası pozitif vakaların ortaya çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması başlattı. Çalışmalar doğrultusunda iki bina karantina altına alındı. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Ulus ilçesi Kumluca Yeni Mahalle Yeni Afet Konutları'ndaki iki blokta nişan töreni sonrası pozitif vakalar görülmüş ve hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Farklı dairelerde bulaş olması sebebiyle vaka sayısında artma riski olması değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için sosyal izolasyonun asğlanması amacıyla 6 Temmuz 2020 tarihi itibariyle iki blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine, karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan, nişan törenine Kirsinler köyünden katıldığı öğrenilen akrabalarda da testlerin pozitif çıkması üzerine köy de karantina altına alındı. Açıklamada, "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda Kirsinler köyünde nişan töreni sonrası COVİD-19 pandemisi vakalarının görülmesi ve yayılarak vatanadaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzısıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Kirsinler köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



DÜĞÜN TÖRENLERİNE EKİPLERCE DENETLENECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Bartın Valiliği il genelindeki törenlerin güvenlik ekiplerince denetleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilecek düğün törenlerinin (kına, nişan ve sünnet düğünü etkinlikleri de dahil) her biri için sivil yada resmi emniyet ve jandarma personeli görevlendirilecektir. Bu personel tarafından İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu kararında belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığı ile ilgili olarak düğün töreni boyunca yerinde denetim yapılacaktır" denildi.