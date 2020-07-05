Şeyh yalanıyla 7 işadamını dolandırdı, 17 milyon lira tokatladı!

Elazığ'da Oğuzhan Karahanlı (41), kendisini Mısır'da 700 yetime baktığını ve 7 büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği hayali şeyhin temsilcisi olarak tanıttı. Kardeşi Tarık Karahanlı ile birlikte işadamı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı. Mağdur işadamı, suç duyurusu yaptı.
Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan Karahanlı (41) ile babası Ahmet Günel (66) ve ablası Filiz Günel (48) yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşi Tarık Karahanlı halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Karahanlı tutuklandı, baba ve abla ise serbest bırakıldı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Zülküf Altıntaş'ın avukatı Naz Bayram, "Şüpheli türlü yalanlarla müvekkilimi dolandırdı. Şikayetçiyiz" dedi.
Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan Karahanlı (41) ile babası Ahmet Günel (66) ve ablası Filiz Günel (48) yakalanarak gözaltına alındı. Kardeşi Tarık Karahanlı halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Karahanlı tutuklandı, baba ve abla ise serbest bırakıldı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Zülküf Altıntaş'ın avukatı Naz Bayram, "Şüpheli türlü yalanlarla müvekkilimi dolandırdı. Şikayetçiyiz" dedi.