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    • 04.07.2020 23:17
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    Son dakika: Rise’n Shine Beach'te sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 33 kişiye ceza!

    Son dakika haberine göre, 'de polis ekiplerinin yeni tip önlemleri kapsamında denetimleri aralıksız devam ediyor. Polis ekiplerinin denetimleri sonucu isimli işletmede sosyal mesafe kurallarına uymayan 33 kişiye 103.950 TL ceza uygulandığı bildirildi.

    Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 33 kişiye ceza!
    'de polis ekiplerinin yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimleri aralıksız devam ediyor.


    33 KİŞİYE SOSYAL MESAFEYİ İHLALDEN 103.950 LİRA CEZA
    Alınan bilgiye bugün polis ekiplerinin denetimleri sonucu isimli işletmede müzik yayını yapan personel dahil olmak üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince sosyal mesafe kurallarına uymayan 33 kişiye ayrı ayrı 3150TL toplam 103.950 TL ceza uygulandığı bildirildi.




    Yapılan inceleme sonucu işletmenin 1 güvenlik görevlisinin izin belgesi ve sertifikasının olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili işletme hakkında gerekli tutanak tutulduğu öğrenildi.


    Polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

    TAKVİM.COM.TR ÖZEL

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