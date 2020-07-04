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    • 04.07.2020 11:08
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    ’nın üçünü kuşaktan torunu 'a 2 milyonluk boşanma davası

    Son dakika haberi... Kurtuluş Savaşı Generalleri’nden Refet Bele’nin üçünü kuşaktan torunu olan , boşanmak istediği eşinin şantajına maruz kaldı. ’ne başvurarak boşanmak isteyen Tanman, eşinin 2 milyon değerindeki boşanma davasıyla karşı karşıya kaldı. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberine göre davası devam ederken bir de kayınpederi tarafından tehdit edilen Tanman, savcılığa başvurdu.

    Refet Bele Paşa’nın torununa milyonluk boşanma davası

    'nın 3. Kuşaktan torunu olan , Ayşe T. ile evliydi. İkiz çocuk babası olan Tanman, geçtiğimiz yıl eşiyle evlerini ayırdı. İddiaya göre , boşanmak için yaklaşık 20 milyon değerinde eşya ve çocuklarının eğitim sağlık vb. giderlerinin ömrünün sonuna kadar karşılamasını talep etti.

    2 MİLYONLUK BOŞANMA DAVASI
    İddiaya göre Ayşe Tanman, eşinin talepleri kabul etmemesi halinde elindeki pornografik görüntüleri ailesine servis etmekle tehdit etti. Tehditler sonrası İstanbul 'ne başvuran Ali Tanman, boşanma davası açarken, Ayşe Tanman'da Aile Mahkemesi'ne başvurarak 2 milyonluk maddi ve manevi tazminatla birlikte aylık 45 bin liralık tedbir nafakası talep etti. Aile Mahkemesi'nde dava devam ederken, mahkeme geçici olarak velayetin annede kalmasına karar verip, çocukların bakıcılarıyla birlikte babasında kalmasına karar verdi.

    KAYINPEDERİNİ İHBAR ETTİ
    Ali Tanman'ın çocuklarıyla evde bulunduğu bir andaki görüntülerin dava dosyasına girdiğini gören Tanman, görüntülerin çocuklarının bakıcısı tarafından çekildiği fark etti. Tanman, Aile Mahkemesi'ne yeniden başvurarak çocuklarını bakıcısı olmadan görmek istediğini belirtip, kararın değiştirilmesini istedi. Mahkeme, kararı değiştirdi. Kararın değişmesi ardından çocuklarını almak için eşinin ikametine giden Tanman, kayınpederi Necmettin Tuncay'ı gördü. İddiaya göre Tuncay, 'Mahkeme kararı ne olursa olsun tanımayacağım, kızımı üzeni öldürürüm' diyerek damadını tehdit ve hakaret etmeye başladı. Savcılığa başvuran Tanman, kayınpederinden şikayetçi oldu.

    DİLEK YAMAN/SABAH

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