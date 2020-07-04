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    • 04.07.2020 12:05
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    • 04.07.2020 12:05
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    'da eğlencesi! Havaya açılan ateş sonucu iki kişi

    'nın Kozan ilçesinde, eğlencesinde havaya tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan damadın iki akrabası hastaneye kaldırıldı. Jandarma şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

    Adana'da bir kına gecesinde iki kişi vuruldu

    Cem Demirel ile Ayşe Kara çiftinin düğünü öncesi Bulduklu köyü Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen sırasında kimliği belirlenemeyen iki kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Damadın dayısının eşi (49) ile yeğeni (15) ağır yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Demirel, ameliyata alınırken, Eşe Günel ise ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Jandarma, havaya ateş açan iki şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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