Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında, 9 Haziran'da aslan görüldüğü iddiası üzerine başlatılan çalışmalar sonlandırıldı.

Aslanın görüldüğü iddia edilen bölgeyi de kapsayan yaklaşık 8 hektarlık alanda araştırma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bölgede aslana ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide, avcılar tarafından yapılan çalışmada da aslana ait herhangi bir ize rastlanmazken, domuz, çakal ve tilki izleri tespit edildi.

Aslanın tespit edilmesi için bölgeye yerleştirilen 10 fotokapan da 3 hafta boyunca kayıt yaptı. Çeşitli aralıklarla kayıtları incelenen fotokapanlara sadece çakal, tilki ve yaban domuzlarının görüntüsünün yansıdığı görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bölgede aslana ait bir ize rastlanmadığını, böyle bir ihtimalin de söz konusu olmadığını dile getirerek, vatandaşların iddialarının araştırılması için gerçekleştirilen çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydetti.

Köy Muhtarı Hasan Durak ise bölgede yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.