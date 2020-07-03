Göksu'nun avukatı Hasip Şenalp de müvekkilinin suç işleme kastı taşımadığını öne sürdü.

Müvekkilinin tahliyesini talep eden Şenalp, "Müvekkilim müştekilerin zararını ödeyecektir. Kendisi tamamen ailevi nedenlerle Konya dışına çıkmıştır. Eylem kesinlikle dolandırıcılık değildir, tamamen hukuki ihtilaf niteliğindedir. Bir suç olduğu varsayılsa bile bu ancak güveni kötüye kullanma olabilir." diye konuştu.