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    • 02.07.2020 20:43
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    'nda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın gözaltına alındı!

    ’da A. isimli şahsı silahla yaralayan Canan A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

    Emniyeti İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün Zeytinburnu İlçesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde A. isimli şahsın Silahla Kasten Yaralanması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Elde edilen kamera görüntüleri ve görgü tanıklarından alınan bilgiler neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Canan A.(33) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre şüphelinin işlemleri sürerken konuyla ilgili tahkikat da devam ediyor.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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