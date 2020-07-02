İstanbul Emniyeti Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün Zeytinburnu İlçesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde Ali İhsan A. isimli şahsın Silahla Kasten Yaralanması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen kamera görüntüleri ve görgü tanıklarından alınan bilgiler neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Canan A.(33) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin işlemleri sürerken konuyla ilgili tahkikat da devam ediyor.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH